हार पर बोले पंत- हमने रॉयल्स के बल्लेबाजों को हावी होने का मौका दिया

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 7वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया. दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा कि उनके गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वे अंत में बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे. जयदेव उनादकट (15 रन पर तीन विकेट) और मुस्ताफिजुर रहमान (29 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने कप्तान ऋषभ पंत (51) के अर्धशतक के बावजूद दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी.

रॉयल्स की सटीक गेंदबाजी का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि दिल्ली की पारी में एक भी छक्का नहीं लगा. इसके जवाब में रॉयल्स की टीम ने डेविड मिलर (62) और क्रिस मॉरिस (18 गेंद में नाबाद 36 रन, चार छक्के) की तेजतर्रार पारियों से 19.4 ओवरों में 7 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की. दिल्ली की ओर से आवेश खान (32 रन पर तीन विकेट), क्रिस वोक्स (22 रन पर दो विकेट) और कैगिसो रबाडा (30 रन पर दो विकेट) ने तूफानी गेंदबाजी की, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

पंत ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने काफी अच्छी शुरुआत की, लेकिन अंत में हमने उन्हें (रॉयल्स के बल्लेबाजों को) हावी होने का मौका दिया. हम बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे.’

