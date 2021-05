IPL: बटलर ने SRH के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, T20 में जड़ा पहला शतक

राजस्थान रॉयल्स (RR) के जोस बटलर ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया है. टी20 में वह पहली बार इस जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहे. 30 साल के बटलर ने आईपीएल के14वें सीजन के 28वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 64 गेंदों पर 124 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए.

बटलर आईपीएल में शतक लगाने वाले चौथे इंग्लिश बल्लेबाज हैं. उनसे पहले केविन पीटरसन, बेन स्टोक्स (2 बार) और जॉनी बेयरस्टो यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

आईपीएल के 14वें सीजन का ओवरऑल यह तीसरा शतक है. इससे पहले रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और आरसीबी के ओपनर देवदत्त पडिक्कल इस आईपीएल में शतक जड़ चुके हैं. संजू ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 119 रनों की पारी खेली थी. वहीं, पडिक्कल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे.

अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 220/3 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके ओपनर यशस्वी जायसवाल महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद जोस बटलर ने संजू सैमसन (48 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी की. यह राजस्थान रॉयल्स के आइपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (किसी भी विकेट के लिए) -

152* बेन स्टोक्स-संजू सैमसन (तीसरे विकेट के लिए) vs MI, 2020

150 जोस बटलर -संजू सैमसन (दूसरे विकेट के लिए) vs SRH, 2021

144 अजिंक्य रहाणे - शेन वॉटसन (पहले विकेट के लिए) vs CSK,2015

संजू सैमसन को विजय शंकर ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कराया. संजू ने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए. इसके बाद बटलर ने विजय शंकर की गेंद पर एक रन लेकर अपना पहला शतक पूरा किया. बटलर को संदीप शर्मा ने पवेलियन भेजा.