'किलर मिलर': स्टोक्स के बाहर होने से मिला मौका... खेली धुआंधार पारी

आईपीएल-2021 के 7वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को तीन विकेट से मात दी. राजस्थान की जीत में डेविड मिलर ने अहम भूमिका निभाई. 'किलर मिलर' के नाम से मशहूर इस धुरंधर ने 43 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेली.

पिछले आईपीएल में मिलर को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. इस बार बेन स्टोक्स के बाहर होने के चलते मिलर को टीम में जगह मिली. मिलर ने मौके का फायदा उठाते हुए धुआंधार पारी खेली.

148 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी खराब रही थी. एक समय राजस्थान के पांच विकेट महज 42 रनों पर गिर गए थे. इसके बाद मिलर (7 चौके, 2 छक्के) ने राहुल तेवतिया (19 रन) के साथ 48 रनों की साझेदारी कर टीम की वापसी कराई.

मिलर ने आवेश खान की गेंद पर सिंगल लेकर 40 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. फिफ्टी पूरी करने के बाद मिलर ने आवेश‌ खान को लगातार दो छक्के जड़े. लेकिन अगली ही गेंद पर आवेश ने ललित यादव के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया.

6, 6, W



After smashing Avesh Khan for 2 sixes in a row, Miller 62 (43) perishes while trying to hit the third. #DC are marching ahead. #RR are 105-7 and need 43 from 24 balls. https://t.co/8aM0TZxgVq #RRvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/MS3LrbrreY