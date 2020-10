KXIP vs RR: आज 'करो या मरो', जीत का 'सिक्सर' लगा पाएंगे किंग्स?

आईपीएल के 13वें सीजन के 50वें मैच में शुक्रवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. आत्मविश्वास से भरी पंजाब की टीम जीत के इस अभियान को कायम रखते हुए प्ले ऑफ की ओर अगला कदम बढ़ाने के इरादे से उतरेगी. जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए यह अस्तित्व बनाए रखने का मुकाबला होगा. अबु धाबी में यह मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार हार का सामना कर रही केएल राहुल की टीम के प्रदर्शन में चमत्कारिक बदलाव आया है. उसने लगातार 5 जीत दर्ज कर टॉप-4 में जगह बना ली है. फिलहाल वह 12 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है, जबकि रॉयल्स 12 मैचों में 10 अंक लेकर 7वें स्थान पर है.

#MumbaiIndians qualifies for the playoffs after Match 49 of #Dream11IPL pic.twitter.com/50w5mOZA7y