IPL: मुंबई की नहीं चल रही बल्लेबाजी, पंजाब-MI भिड़ंत में कौन मारेगा बाजी?

आईपीएल के 14वें सीजन के 17वें मैच में शुक्रवार को चेन्नई में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा. मुंबई अपने प्रदर्शन में निरंतरता हासिल करने के लिए बल्लेबाजी में सुधार करने के उद्देश्य से पंजाब किंग्स का सामना करेगी, जो जीत की राह पर लौटने के लिए जूझ रही है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

रोहित शर्मा की अगुआई वाली मुंबई की टीम ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच गंवा दिया था. वह उस हार को भुलाकर वापसी करने उतरेगी. कप्तान ने स्वयं अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अन्य बल्लेबाज नहीं चल पाए. मध्यक्रम का नहीं चल पाना टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है.

