IPL: लगातार दो जीत से उत्साहित धोनी के धुरंधर, क्या है KKR का प्लान?

आईपीएल के 14वें सीजन के 15वें मैच में बुधवार को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. लगातार दो जीत से उत्साह से भरी चेन्नई की टीम कोलकाता के खिलाफ अपना विजय अभियान जारी रखने के लिए उतरेगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

पिछले साल यूएई में खराब प्रदर्शन के बाद सीएसके की इस साल की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और उसे पहले मैच में ही दिल्ली कैपिटल्स से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम ने अपने चिर परिचित अंदाज में वापसी की. 'कैप्टन कूल' ने बल्लेबाजों के लिए अनुकूल वानखेड़े स्टेडियम में अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया.



CSK vs KKR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक (2008-2020) 22 मुकाबले हुए हैं. चेन्नई ने 14 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता ने 8 मैचों में सफलता प्रात की है. पिछले पांच मैचों में भी चेन्नई का पलड़ा भारी रहा, उसने कोलकाता से 3 मैच जीते.

दीपक चाहर के शानदार प्रदर्शन से सीएसके ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज कर मौजूदा सीजन में अपना खाता खोला था. इसके अलावा उसकी पिछली दोनों जीत में इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों मोईन अली और सैम कुरेन ने भी अहम भूमिका निभाई.

आक्रामक ऑलराउंडर मोईन ने बल्लेबाजी क्रम में नंबर तीन के साथ पूरा न्याय किया है. उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 24 गेंदों पर 36, पंजाब के खिलाफ 31 गेंदों पर 46 और सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 गेंदों पर 26 रन बनाए.

उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन से भी अच्छी भूमिका निभाई है और धोनी ने यहां की स्पिनरों के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका और रवींद्र जडेजा अच्छा उपयोग किया है.

यूएई में चेन्नई के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा सैम कुरेन ने भी बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ा है. उनकी लंबे शॉट खेलने की क्षमता के साथ पावरप्ले में गेंदबाजी करने की योग्यता से धोनी को अधिक विकल्प मिल जाते हैं.

केकेआर की टीम का वानखेड़े में यह इस सत्र का पहला मैच होगा. वह लगातार दो हार झेलने के बाद यहां पहुंची है और ऐसे में धोनी की अगुआई वाली सीएसके का पलड़ा भारी लगता है. इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाला केकेआर अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए टीम में कुछ बदलाव कर सकता है.

केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत से शुरुआत की थी, लेकिन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों पराजय से वह पांचवें स्थान पर खिसक गया. इन दोनों मैचों में मॉर्गन की टीम बेहतर स्थिति में थी, लेकिन वह अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाई.

वानखेड़े की पिच से स्पिनरों को अधिक मदद नहीं मिल रही है और ऐसे में मॉर्गन शाकिब अल हसन की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बेन कटिंग को अंतिम एकादश में शामिल कर सकते हैं.

मॉर्गन ने अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह पर भी भरोसा दिखाया है और तीनों मैचों में उनसे गेंदबाजी का आगाज करवाया. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

टीम के मुख्य कोच ब्रैंडन मैक्कुलम बेंगलुरु के हाथों 38 रनों की हार के बाद कुछ बदलाव करने के संकेत पहले ही दे चुके हैं.

सीएसके के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ खराब फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ 20 रन बनाए हैं. देखना होगा कि उन्हें आगे भी मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि धोनी अंतिम एकादश में बहुत परिवर्तन नहीं करने के लिए जाने जाते हैं.

