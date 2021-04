IPL: धोनी के धुरंधर फिर करेंगे धमाका? संजू के राजस्थान के सामने बड़ा चैलेंज

आईपीएल के 14वें सीजन के 12वें मैच में सोमवार को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा. तीन बार की चैम्पियन चेन्नई और राजस्थान की टीमें अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद एक-दूसरे से भिड़ेंगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा

दोनों टीमों ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की, हालांकि दोनों टीमों का प्रतिद्वंद्वियों को हराने का तरीका अलग-अलग रहा.

