IND vs AUS 1st ODI Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने, थोड़ी देर में टॉस

नई जर्सी और कोरोना काल में नए माहौल के बीच भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है. विराट कोहली की टीम ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.

कोरोना महामारी के कारण लंबे समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रही टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया जैसे धुरंधर से है. भारतीय टीम 1992 विश्व कप की नेवी ब्लू जर्सी में मैदान पर नजर आएगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया (1980-2020) के बीच अब तक 140 वनडे खेले जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 78, जबकि भारत ने 52 मैच जीते हैं. दोनों के बीच 10 मैच बेनतीजा रहे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर दोनों में अब तक 51 मैच खेले गए हैं. मेजबान टीम ने 36, जबकि भारत को 13 में जीत हासिल हुई है. दो मैचों का

Good morning! WE ARE BACK! Let's do this #TeamIndia pic.twitter.com/wTy517Gcfy