ऐसा पहली बार: 4 भारतीय सेलर ओलंपिक की 3 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई

विष्णु सरवनन के अलावा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ओमान में एशियाई क्वालिफायर के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने में सफल रहे. पहली बार ऐसा होगा, जब टोक्यो में होने वाले खेलों में देश के चार सेलर हिस्सा लेंगे.

बुधवार को नेत्रा कुमानन टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी थीं. उन्होंने मुसानाह ओपन चैम्पियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालिफाई किया. यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था.

