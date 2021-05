एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर फ्रैंको नहीं रहे, गोवा में ली अंतिम सांस

भारत की 1962 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे फोर्टुनाटो फ्रैंको का सोमवार को निधन हो गया. वह 84 साल के थे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने उनके निधन की पुष्टि की, लेकिन इसका कारण नहीं बताया. फ्रैंको के परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी हैं.

भारत के मध्यपंक्ति के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक फ्रैंको 1960 से 1964 तक भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग का हिस्सा थे. वह 1960 के रोम ओलंपिक में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. लेकिन वह जकार्ता में 1962 में खेले गए एशियाई खेलों में भारतीय टीम के अहम सदस्य थे.

Saddened to hear that Mr. Fortunato Franco is no more. He was a member of the Indian Football’s golden generation who played a stellar role in helping India win the Gold Medal in 1962 Asian Games. His contribution to @IndianFootball can never be forgotten. I share the grief. pic.twitter.com/UqP9Gkdggf