पूर्व भारतीय गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन, मोहन बागान ने जताया शोक

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का मंगलवार को निधन हो गया. वह 44 साल के थे. उनके परिवार में पत्नी और 12 साल का बेटा है. डोरा के बड़े भाई तथा भारत और मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर रहे हेमंत के अनुसार प्रशांत को लगातार बुखार चल रहा था, जिसके बाद दिसंबर में पता चला कि उन्हें हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस (एचएलएच) रोग है.

इस रोग से प्रतिरोधक प्रणाली प्रभावित होती है, जो संक्रमण या कैंसर जैसी बीमारियों का कारक हो सकता है. उनके बड़े भाई ने पीटीआई से कहा, ‘उनके प्लेटलेट में काफी कमी आ गई थी और चिकित्सकों ने इस रोग का पता करने में लंबा समय लिया. बाद में उनका टाटा मेडिकल (न्यूटाउन स्थित कैंसर संस्थान) में इलाज चल रहा था. हम उन्हें लगातार खून दे रहे थे, लेकिन वह नहीं बच पाए और आज (मंगलवार) दोपहर बाद एक बजकर 40 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली.’

We are deeply saddened by the untimely demise of former Mohun Bagan and Indian National team goalkeeper Prasanta Dora. He was part of Mohun Bagan in 2001 and then from 2003 to 05. His heroics under the bar helped #Mariners to win the 2003 IFA Shield



Rest in Peace Prasanta Dora. pic.twitter.com/K4C5sdnuzB