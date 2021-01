IPL: दिल्ली कैपिटल्स में प्रवीण आमरे को मिली ये जिम्मेदारी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सहायक कोच (Assistant Coach) होंगे. उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी दो सीजन के लिए नियुक्त किया गया है. टीम ने बुधवार को यह घोषणा की. 2014 से 2019 के बीच फ्रेंचाइजी के प्रतिभा खोज के प्रमुख रहे 52 साल के आमरे रिकी पोंटिंग की अगुआई वाले मौजूद कोचिंग स्टाफ से जुड़ेंगे.

प्रेस विज्ञप्ति में आमरे के हवाले से कहा गया, ‘मैं दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन का आभारी हूं, जिसने मुझे यह मौका दिया. 2020 में टीम के पहली बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाने के बाद टीम से जुड़ना रोमांचक है. मैं रिकी और सभी खिलाड़ियों के साथ दोबारा काम करने को लेकर उत्सुक हूं.’

