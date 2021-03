ODI: भारतीय महिलाओं ने गंवाई सीरीज, साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से दी मात

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को चौथे वनडे में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पांच मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका ने अब 3-1 की अजेय बढ़त ले ली है. रविवार को लखनऊ में हुए मुकाबले में पूनम राउत के नाबाद 104 रन और हरमनप्रीत कौर के तूफानी अर्धशतक की बदौलत भारत ने चार विकेट पर 266 रन बनाए थे. जवाब में साउथ अफ्रीका ने 48.4 ओवरों में 269/3 रन बनाकर मैच जीत लिया.

ओपनर्स लिजेल ली (69) और एल. वोलवार्ड (53) ने साउथ अफ्रीका के जीत की नींव रखी. दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला बुधवार को इसी मैदान पर होगा.

Victory for South Africa 🔥



They pull off their highest successful run chase in women’s ODIs by defeating India by seven wickets.



They have also taken the series!#INDvSA ➡️ https://t.co/0gv3cNZlHj pic.twitter.com/MALQ72CjNU