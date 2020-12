पहले अभ्यास मैच में उमेश-अश्विन का उम्दा प्रदर्शन, ग्रीन का शतक

उमेश यादव और आर. अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अभ्यास मैच में उम्दा प्रदर्शन कर पहले टेस्ट में भारतीय एकादश में चयन का अपना दावा पुख्ता कर लिया, जबकि मेजबान ने दूसरे दिन कैमरन ग्रीन के नाबाद शतक से 8 विकेट पर 286 रन बना लिये.

ऑस्ट्रेलिया के पास अब 39 रनों की बढत है. भारत ए ने पहली पारी 9 विकेट पर 247 रनों पर घोषित की थी. कप्तान अजिंक्य रहाणे 117 रन बनाकर नाबाद रहे. मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में खेलना तय है. तीसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए दौड़ में शामिल उमेश ने 18 ओवरों में 44 रन देकर 3 विकेट लिये.

वहीं मोहम्मद सिराज ने 19 ओवरों में 71 रन देकर दो विकेट चटकाए. उमेश ने सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की (1) और जो बर्न्स (4) को पवेलियन भेजा. अश्विन ने 19 ओवरों में 58 रन देकर 2 विकेट लिये.

ऑस्ट्रेलिया-ए के लिए हरफनमौला ग्रीन ने शेफील्ड शील्ड का अपना फॉर्म जारी रखते हुए 173 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 114 रन बनाए. उन्होंने राष्ट्रीय कप्तान टिम पेन (44) के साथ छठे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की.

