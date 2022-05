Alexa Bliss: WWE सुपरस्टार एवं उसके पति को मिली गोली मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी

सोशल मीडिया पर आजकल सेलिब्रिटिज को धमकियां मिलना या ट्रोल करना आम बात हो गई है. WWE सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) को भी इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ा है. दरअसल एलेक्सा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसके बाद एक प्रशंसक ने एलेक्सा और उनके पति रयान कैबरेरा (Ryan Cabrera) को गोली मारने की धमकी दी.

एलेक्सा ब्लिस मौजूदा दौर की सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक हैं. अकेले इंस्टाग्राम पर उनके 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं. 24 मई को उन्होंने 'द सेविंग ह्यूई फाउंडेशन' के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की, जो 27 मई (शुक्रवार) को आयोजित होनी है. यह कार्यक्रम एलेक्सा के पालतू जानवर लैरी स्टीव के सम्मान में किया जाना है.

एलेक्सा ब्लिस के पोस्ट में पर 'प्रशंसक' को धमकी भरी टिप्पणी करते हुए देखा गया था. एलेक्सा ब्लिस ने उसे यह कहते हुए जवाब दिया कि उन्होंने इस धमकी को नोटिस कर लिया है. एलेक्सा ब्लिस ने इस चैट के स्क्रीनशॉट को पुलिस एवं अथॉरिटी को भी शेयर किया है.

This is crazy man wtf??? pic.twitter.com/qJWxxYecTP — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 25, 2022

एलेक्सा ब्लिस ने पिछले महीने अपने ब्वॉयफ्रेंड रयान कैबरेरा के साथ शादी की थी. एलेक्सा ने इंस्टाग्राम पर सिर्फ तीन शब्द लिखकर इसका ऐलान किया था. एलेक्सा ब्लिस ने तस्वीर के साथ लिखा, 'We did it'. एलेक्सा ब्लिस पूर्व में RAW महिला चैम्पियनशिप की विजेता रह चुकी हैं.

इस हफ्ते के RAW में ब्लिस ने निक्की एएसएच पर जीत के साथ अपना मोमेंटम कायम रखा है. ब्लिस ने 9 मई के रॉ एपिसोड में वापसी के बाद से अब तक लगातार तीन मैच जीते है. फरवरी में एलिमिनेशन चैंबर इवेंट के बाद ब्लिस लगभग तीन महीने तक एक्शन से दूर थीं.