पीएम मोदी से मिलीं विनेश फोगाट, वादा पूरा करने के लिए कहा शुक्रिया

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. विनेश फोगाट ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर इसकी जानकारी दी. विनेश के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा.

बता दें कि 27 साल की विनेश फोगाट ने हाल ही में अपनी एल्बो सर्जरी करवाई है. टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट से देश को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह पहले राउंड में ही बाहर हो गई थीं.

Great meeting the honourable @narendramodi sir today. His enthusiasm and love for sport is truly boundless. Genuinely touched by your concern for athletes. A big thank you sir for sparing time from your busy schedule to fulfill your promise of interacting with me and my family.🙏 pic.twitter.com/MVll6YrEAp