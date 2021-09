तीरंदाजी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फिर गोल्ड से चूका भारत, मिले दो सिल्वर

भारत की महिला और मिश्रित युगल कंपाउंड तीरंदाजी टीम को कोलंबिया के खिलाफ एकतरफा मुकाबलों में शिकस्त के साथ विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक से संतोष करना पड़ा. भारत विश्व चैम्पियनशिप में अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश कर रहा था. भारत अब तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है, लेकिन उसने सबसे अधिक 10 बार पोडियम पर जगह बनाई है. इस दौरान भारत ने 8 बार फाइनल में चुनौती पेश की और उसे हर बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

रैंकिंग दौर में चौथे स्थान पर रही अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम की भारत की स्टार मिश्रित युगल जोड़ी ने एक अंक की बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन इसके बाद कोलंबिया का दबदबा देखने को मिला. भारतीय जोड़ी को अंतत: 150-154 से शिकस्त झेलनी पड़ी.

