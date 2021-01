कोविड-19 के कई परीक्षण के बाद विश्व के पूर्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत की नाक से खून बहने लगा. थाईलैंड ओपन के स्वास्थ्य अधिकारियों के गलत व्यवहार से नाराज इस भारतीय शटलर ने मंगलवार को कहा कि यह ‘अस्वीकार्य’ है.

श्रीकांत के अलावा भारतीय दल में ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु, सौरभ वर्मा, सात्विकसाईराज रांकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और अश्विनी पोनप्पा शामिल हैं. श्रीकांत ने ट्विटर पर लिखा है, ‘हम मैच के लिए अपना ध्यान रखते हैं और इसके लिए खून बहाने के लिए नहीं आए हैं. हालांकि यहां पहुंचने के बाद मेरे चार परीक्षण किए गए और मैं यह नहीं कह सकता कि इनमें किसी का भी अनुभव अच्छा रहा. यह अस्वीकार्य है.’

उन्होंने चौथी बार परीक्षण किए जाने के बाद अपने नाक से खून बहने की तस्वीर भी साझा की है. इस 27 साल के खिलाड़ी को अपने अभियान की शुरुआत बुधवार को हमवतन वर्मा के खिलाफ करनी है. विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने कहा कि एक चिकित्सक श्रीकांत का उपचार कर रहा है और चिकित्सा संबंधी स्पष्टीकरण का इंतजार है.

We take care of ourselves for the match not to come and shed blood for THIS . However , I gave 4 tests after I have arrived and I can’t say any of them have been pleasant .

