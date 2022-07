Shooting World Cup: अर्जुन बबूता ने 10m एयर राइफल में जीता गोल्ड मेडल

Arjun Babuta: युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है. उन्होंने सोमवार को चांगवन में आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता. स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया.

पंजाब के 23 साल के अर्जुन 2016 से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इससे पहले वह रैंकिंग मुकाबले में 661.1 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाने में सफल रहे थे.

Many congratulations to @arjunbabuta on winning the Gold 🥇in 10m Air Rifle Men at @ISSF_Shooting 2022 World Cup, Changwon 👏👏 https://t.co/W0EgX14Eiq pic.twitter.com/JnLvXgFJdV