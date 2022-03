ISSF World Cup: शूटर सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया

भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है.

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने काहिरा में जारी वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के माइकल श्वाल्ड को पछाड़ा. रूस के अर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता. यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के कारण उसका ध्वज हटा दिया गया था.

SAURABH TAKES THE GOLD 🥇



19-yr old Olympian @SChaudhary2002 clinches 🥇after defeating 🇩🇪's M. Schwald (16-6) in Gold medal match of 10m Air Pistol event at @ISSF_Shooting World Cup, Cairo



Strong & composed performance by the Shooter to bring home 🇮🇳's 1st medal at the event pic.twitter.com/J8OVusanKy