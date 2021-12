BWF world tour, PV Sindhu: पीवी सिंधु ने यामागुची से लिया बदला, BWF विश्व टूर के फाइनल में पहुंचीं

स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया में चल रही BWF विश्व टूर के फाइनल मे जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची को कड़े संघर्ष में 21-15, 15-21, 21-19 से जीत दर्ज की है.

सिंधु और यामागुची के बीच यह मुकाबला करीब 70 मिनट तक चला. BWF विश्व टूर इस सत्र का आखिरी टूर्नामेंट है और पीवी सिंधु का यह इस टूर्नामेंट में तीसरा फाइनल होगा.

सिंधु ने इसके पहले 2018 में इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था. वो इस मुकाम को हासिल करने वाली पहली भारतीय थीं. इस टूर्नामेंट से पहले सिंधु को इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अकाने यामागुची के हाथो हार का सामना करना पड़ा था.

