Pro Kabaddi: एक अंक की अहमियत समझी तेलुगु टीम, पुणेरी पलटन को यूपी के योद्धाओं ने धोया

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में सोमवार (17 जनवरी) को 2 मैच खेले गए. दिन का पहला और सीजन का 60वां मैच पुणेरी पलटन (Puneri Paltan) और यूपी योद्धा (UP Yoddha) के बीच खेला गया. इस मुकाबले में यूपी के यौद्धाओं ने 10 पॉइंट के अंतर से पुणेरी की पूरी पलटन को धो दिया.

यह मैच यूपी योद्धा ने 50-40 के स्कोर से अपने नाम कर लिया. मैच में यूपी की टीम ने रेड से सबसे ज्यादा 34 पॉइंट बटौरे, जबकि टैकल में 9 और ऑलआउट में 6 अंक हासिल किए. हर मामले में पुणेरी पलटन पीछे ही रही. मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट यूपी टीम के रेडर सुरेंद्र गिल ने हासिल किए. उन्होंने 21 अंक लिए, जबकि पुणेरी टीम के लिए रेडर असलम ईनामदार ने 16 पॉइंट बनाए.

Record-breaker ka Super 10 🎯 Surender Gill ka super-thrill 🤩 Ran Singh ka dumdaar defence 💪 Check out these 📸 from tonight's #SuperhitPanga ! 🙌 ➡️ https://t.co/EWWLNMn2lc has more! 🔗 #PUNvUP #TTvBEN pic.twitter.com/dpIIKUp8t4

काफी रोमांचक रहा बंगाल-तेलुगु का मुकाबला

दिन का दूसरा और आखिरी मैच डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) और तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) के बीच खेला गया. इन दोनों टीम के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा. इस मैच में तेलुगु टीम को एक अंक की अहमियत भी अच्छे से समझ में आ गई. दरअसल, इस रोमांचक मुकाबले में तेलुगु टीम को एक अंक के अंतर से ही हार का सामना करना पड़ा है.

बंगाल टीम ने यह मैच 28-27 के स्कोर से अपने नाम कर लिया. दोनों टीम के बीच रेड और टैकल पॉइंट्स भी करीबी ही रहे. बंगाल ने रेड से 16, तो टैकल में 8 पॉइंट लिए. वहीं, तेलुगु टीम ने रेड में 15 और टैकल में 10 अंक जुटाए. तेलुगु टीम के रेडर रजनीश ने मैच में सबसे ज्यादा 11 पॉइंट हासिल किए, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. जबकि बंगाल टीम के लिए कप्तान और रेडर मनिंदर सिंह ने 10 पॉइंट बनाए.

Yoddhaon ne lagai 4️⃣th position par chalang, defending champions 🏆 ne jamaya apna rang! 🔥



Here's the updated points table after Match 61 of vivo Pro Kabaddi Season 8! 🥳 Which team are you rooting for? #PUNvUP #TTvBEN #SuperhitPanga pic.twitter.com/27ThPaSRHQ