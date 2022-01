Pro Kabaddi: बेंगलुरु हारकर भी टॉप पर, पटना जीतकर नंबर-2; पिंक पैंथर्स और थलाइवाज के बीच ड्रॉ

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में रविवार (16 जनवरी) को 2 मैच खेले गए. दिन का पहला और सीजन का 58वां मैच तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) और जयपुर पिंक पैंथर्स (Pink Panthers) के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमें जीत से वंचित रह गईं. दरअसल, यह रोमांचक मुकाबला 31-31 के साथ ड्रॉ हो गया.

तमिल थलाइवाज रेड पॉइंट में भारी पड़ी, तो वहीं पिंक पैंथर्स ने टेकल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बाजी मारी. तमिल टीम ने रेड में 16 और पिंक पैंथर्स ने सिर्फ 11 अंक बनाए. टैकल पॉइंट में 11 और 12 पॉइंट्स जुटाए. तमिल टीम के लिए रेडर मंजीत ने 9 और कप्तान डिफेंडर सुरजीत सिंह ने 5 पॉइंट्स बनाए. पिंक पैंथर्स के लिए रेडर अर्जुन देशवाल और नवीन ने बराबर 6-6 पॉइंट्स बनाए, लेकिन कोई भी प्लेयर अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका.

सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाने वाले पवन मैच नहीं जिता सके

दिन का दूसरा और आखिरी मैच पटना पाइरट्स (Patna Pirates) और बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) के बीच खेला गया. इन दोनों टीम के बीच पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की लड़ाई थी. मैच में पटना टीम ने 38-31 के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन वह टॉप पर नहीं पहुंच सकी. वहीं, बेंगलुरु टीम हारकर भी शीर्ष पर काबिज है.

मैच में सबसे ज्यादा 10 पॉइंट बेंगलुरु टीम के पवन सेहरावत ने बनाए, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. पवन टीम के कप्तान भी हैं. पटना टीम के लिए राइट कॉर्नर वाले डिफेंडर सुनील जीत के हीरो रहे. उन्होंने मैच में 9 और रेडर सचिन ने 8 पॉइंट्स बनाए.

