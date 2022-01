Pro Kabaddi: बेंगलुरु बुल्स जीतकर टॉप पर, पिंक पैंथर्स से हारकर पटना का ताज छिना

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में शुक्रवार (14 जनवरी) को दो मैच खेले गए. सीजन का 53वां मैच जयपुर पिंक पैंथर्स (Pink Panthers) और पटना पाइरट्स (Patna Pirates) के बीच खेला गया, जिसमें पिंक पैंथर्स ने 10 पॉइंट के अंतर से बाजी मारी. मैच का नतीजा 38-28 के रूप में जयपुर के पक्ष में गया.

मैच में जयपुर टीम के लिए ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने सबसे ज्यादा 10 और रेडर अर्जुन देशवाल ने 9 पॉइंट बनाए. दोनों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और जीत के हीरो भी रहे. वहीं, पटना टीम के लिए रेडर मनु गायत ने 7 और कप्तान रेडर प्रशांत कुमार ने 6 पॉइंट हासिल किए.

बेंगलुरु ने 9 पॉइंट के अंतर से मैच जीता

दिन का दूसरा और सीजन का 54वां मैच बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) और गुजरात जॉइंट्स (Gujarat Giants) के बीच हुआ, जिसमें बेंगलुरु टीम ने 9 पॉइंट के अंतर से मैच अपने नाम किया. बुल्स टीम ने यह मैच 46-37 के स्कोर से जीता. रेड से बेंगलुरु टीम ने सबसे ज्यादा 26 पॉइंट बनाए, जबकि गुजरात टीम ने 24 पॉइंट हासिल किए.

