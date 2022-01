Romelu Lukaku: मेसी के बाद PSG की अब इस स्टार फुटबॉलर पर नजर, 760 करोड़ रुपए देने को तैयार

फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) ने पिछले सीजन में ही अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को अपनी टीम में शामिल किया है. अब उसकी नजर बेल्जियम के रोमेलु लुकाकु पर है. लुकाकु इस समय इंग्लैंड के क्लब चेल्सी के लिए खेलते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पीएसजी लुकाकु के लिए 90 मिलियन यूरो (करीब 760 करोड़ रुपए) देने को तैयार है.

स्टार स्ट्राइकर लुकाकु को पिछले ही सीजन (अगस्त) में चेल्सी ने इंटर मिलान से खरीदा था. तब इस इंग्लिश क्लब ने ट्रांसफर विंडो के तहत £97.5 मिलियन (करीब 9.5 करोड़ रुपए) कीमत चुकाई थी. हालांकि, पीएसजी ने जो कीमत लगाई है, वह इसके मुकाबले कम है. यह बात PSG चीफ नासिर अल-खिलाफी ने भी कही है.

एम्बाप्पे इस सीजन में पीएसजी छोड़ सकते हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कायलिन एम्बाप्पे इस सीजन में पीएसजी क्लब को छोड़ककर रियाल मैड्रिड को जॉइन कर सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो पीएसजी को उनका बैकअप चाहिए होगा. ऐसे में लुकाकु से बेहतर एम्बाप्पे का रिप्लेसमेंट कोई और हो नहीं सकता.वहीं, लुकाकु ने अब तक अपना फेसबुक प्रोफाइल चेंज नहीं किया. वहां पर इंटर मिलान ही लिख रखा है.

Apparently Romelu Lukaku is still repping Inter Milan on his Facebook bio 👀 pic.twitter.com/KdotoOg5KY