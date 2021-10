Newcastle Takeover: फुटबॉल क्लब में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिस्सेदारी? निशाने पर प्रीमियर लीग

Newcastle Takeover: प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे फुटबॉल क्लब Newcastle को लेकर हाल ही में हुई डील पर विवाद हो गया है. इस क्लब को सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और अन्य कुछ ग्रुप्स ने साथ में मिलकर खरीदा है, लेकिन इस डील को लेकर प्रीमियर लीग से जुड़ी अन्य टीमों ने आपत्ति जाहिर की है.

इसका कारण ये है कि जिस ग्रुप ने इस क्लब को खरीदा है, उसके चेयरमैन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं. अब इस डील को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है.

दरअसल, प्रीमियर लीग ने गुरुवार को ही ऐलान किया कि न्यूकासल फुटबॉल क्लब को सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, पीसीपी कैपिटल पार्टनर्स और RB स्पोर्ट्स एंड मीडिया ने खरीदा है. पहले इस फुटबॉल क्लब के लिए 415 मिलियन डॉलर की बोली लगाई गई थी, लेकिन बाद में ये इसे टाल दिया गया था हालांकि अब ये प्रक्रिया पूरी हुई है.

