पैकियाओ ने मुक्केबाजी को अलविदा कहा, 26 साल के करियर का हुआ अंत

आठ वर्गों में विश्व चैम्पियन रहे महान मुक्केबाज मैनी पैकियाओ ने खेल को अलविदा कहने की घोषणा कर दी. पैकियाओ ने अपने 26 साल के करियर में 72 मुकाबले खेले और 62 जीते, 8 हारे तथा 2 ड्रॉ रहे. उन्होंने 12 विश्व खिताब अपने नाम किए.

फिलीपींस के सीनेटर 42 साल के पैकियाओ ने फेसबुक पेज पर 14 मिनट के वीडियो में कहा, ‘मुक्केबाजी को अलविदा कहते हुए मैं पूरी दुनिया, खासकर अपने देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मैनी पैकियाओ की हौसलाअफजाई की. अलविदा मुक्केबाजी.’

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA