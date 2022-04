Korea Open: सिंधु और श्रीकांत कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में, अब खिताब से दो कदम दूर

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और तीसरी वरीय सिंधु ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम्रुंगफान पर 21-10, 21-16 से अपनी 17वीं जीत दर्ज की.

अब वह अगले मुकाबले में जापान की साएना कावाकामी और दूसरी वरीय कोरियाई एन सेयंग के बीच होने वाले मैच की विजेता के सामने होंगी. वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत ने पुरुष एकल स्पर्धा में स्थानीय खिलाड़ी सोन वान हो पर तीन गेम से जीत हासिल की.

श्रीकांत ने एक घंटे में सोन वान को मात दी

वर्ल्ड रैंकिंग में पहले शीर्ष में रह चुके दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में श्रीकांत ने अपने ताकतवर और सटीक शॉट से सोन वान हो को एक घंटे से जरा ज्यादा चले क्वार्टर फाइनल में 21-12 18-21 21-12 से पराजित किया. श्रीकांत का रिकॉर्ड इस कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ 4-7 का है, जिससे वह पिछले तीन मौकों पर हार गए थे.

हालांकि भारतीय खिलाड़ी ने शुक्रवार को बेहतर प्रदर्शन करते हुए सोन वान हो को पराजित किया, जो दो साल के बाद इंटरनेशनल बैडमिंटन में वापसी कर रहे हैं. पांचवें वरीय श्रीकांत का सामना अब इंडोनेशिया के तीसरे वरीय जोनाथन क्रिस्टी से होगा.

🇮🇳’s @Pvsindhu1 continues to display her lethal form as she cements her place into the semifinals of #KoreaOpenSuper500 after defeating 🇹🇭’s Busanan O 2️⃣1️⃣-1️⃣0️⃣, 2️⃣1️⃣-1️⃣6️⃣ in the quarterfinals.



Well done, champ! 🔥 🔝 #KoreaOpen2022#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/lVDY3Cvgjg