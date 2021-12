Junior Hockey World Cup: बेल्जियम को 1-0 से हरा भारत सेमीफाइनल में

मौजूदा चैम्पियन भारत ने यूरोप की शीर्ष टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इसके साथ ही उसने खिताब बचाने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा. लखनऊ में 2016 में पिछले टूर्नामेंट में बेल्जियम को 2-1 से हराकर खिताब जीतने वाले भारत ने जूनियर हॉकी में यूरोपीय टीम पर अपना दबदबा बरकरार रखा.

शारदानंद तिवारी ने 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जो भारत के लिए अंतिम चार में पहुंचने के लिए पर्याप्त था. यह मैच दोनों टीमों के रक्षात्मक कौशल का शानदार उदाहरण रहा और भारत एक गोल दागने से आगे बढ़ने में सफल रहा.

