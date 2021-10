Football: इंडिया की जीत पर मैनेजर ने ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया खुश हो गया

भारतीय फुटबॉल टीम ने रविवार को SAFF चैम्पियनशिप में नेपाल को 1-0 से मात दी है. भारत की ओर से कप्तान सुनील छेत्री ने इकलौता गोल किया और फुटबॉल लीजेंड पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इस ऐतिहासिक गोल से इतर मैच में कुछ ऐसा भी खास हुआ जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है.



मैच के दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के मैनेजर Igor Stimac अच्छे मूड में नज़र आए. जब टीम इंडिया की जीत पक्की हुई, तब वह मैदान पर ही डांस करते हुए सेलिब्रेट करने लगे. Igor Stimac के डांस का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस बढ़िया मीम भी बना रहे हैं.

Meme Material is here guys. Thank you @stimac_igor pic.twitter.com/5rvhE2q0d5

One for my Indian football twitter fam. Hope you enjoy this. #NEPIND #SAFFChampionship @stimac_igor pic.twitter.com/v1ecu3uJ2V