India Vs Japan, Semifinal: सेमीफाइनल में जापान से 5-3 से हारा भारत, ब्रॉन्ज मेडल के लिए PAK से होगी जंग

India Vs Japan, Semifinal: गत चैम्पियन भारत की एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी-2021 के सेमीफाइनल में करारी हार हुई है. जापान ने सेमीफाइनल में भारत को 5-3 से मात दी है और इसी के साथ टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

अब एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में जापान का मुकाबला कोरिया के साथ होगा. साल 2018 में हुई आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत चैम्पियन बना था, लेकिन वह इतिहास नहीं दोहरा पाया है. भारत का मुकाबला अब पाकिस्तान के साथ होगा, बुधवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए दोनों प्रतिद्वंदी आमने-सामने होंगे.

भारत की ओर से किसने दागे गोल?

हार्दिक सिंह

हरमनप्रीत सिंह

दिलप्रीत सिंह

GOAL! The fightback continues as Hardik scores once again for the #MenInBlue to lessen the deficit.



🇮🇳 3:5 🇯🇵#IndiaKaGame #HeroACT2021