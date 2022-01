Pro Kabaddi League: हरियाणा के सामने दिल्ली की दबंगई फेल, यूपी के योद्धाओं ने भी मारी बाजी

Superhit Pange mein action-packed dhamake ke baad points table par ek jhalak ho jaye? 🧐



Check out the updated points table after Match 69 of #SuperhitPanga 📈



Who do you think will jump to the 🔝 next? #DELvHS #BENvUP #VIVOProKabaddi pic.twitter.com/Fl24CZEOgy