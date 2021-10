Football: ट्यूनीशिया के सामने नहीं चला भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जादू, 0-1 से गंवाया मैच

Indian women football news: भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सोमवार को दुबई में खेले गए एक फ्रेंडली मैच में हार का सामना करना पड़ा. ट्यूनीशिया ने भारतीय टीम को 1-0 से मात दी. मैच के आठवें मिनट में ही मिली फ्री-किक के दौरान ट्यूनीशिया की Heuij ने गोल दागा, जिसके बाद भारतीय महिलाएं वापसी नहीं कर पाईं.



अगर फुटबॉल टीम की रैंकिंग में देखें, तो भारतीय महिला टीम 57वें नंबर पर है और ट्यूनीशिया की टीम 77वें नंबर पर आती है.

मैच के शुरुआत में ही पिछड़ने के बाद इंडिया ने आक्रामक खेल दिखाया, कई मौके भी बनाए लेकिन किसी भी मौके को गोल में तब्दील नहीं कर सकीं. मैच के 11वें मिनट में ही भारतीय टीम की मनीषा ने गेंद गोलपोस्ट तक पहुंचाई, लेकिन ट्यूनेशियाई डिफेंस को वो भेद नहीं पाई. पहले हाफ में ही करीब टीम इंडिया ने चार ऐसे चांस गंवा दिए थे.

