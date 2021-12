F1 Abu Dhabi Grand Prix: Final Lap के ड्रामे पर बवाल, जब 24 साल के मैक्स ने हैमिल्टन को हराया, Video

F1 Abu Dhabi Grand Prix: अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स का फाइनल हर किसी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. 24 साल के Max Verstappen ने वर्ल्ड चैम्पियन Lewis Hamilton एक कांटेदार फाइनल में मात देकर इतिहास रच दिया. मैक्स अब एफ-1 की दुनिया के नए वर्ल्ड चैम्पियन हैं, लेकिन इस रेस पर अब विवाद भी हो गया है. रेस की फाइनल लैप में जिस तरह मैक्स ने पूरी रेस को पलट दिया, उसको लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.

दरअसल, रेस के 54वें लैप के बाद Nicholas Latifi की कार क्रैश हुई थी, इसी के बाद रेडबुल टीम को झटका लगा था. इस लैप के बाद ऐसा लग रहा था कि लुईस हैमिल्टन आसानी से बाकी बड़े लैप में बाजी मार लेंगे और अपने नाम आठवां खिताब कर लेंगे. लेकिन 55वें लैप में ही Max Verstappen अपनी कार को रिपेयर करवाया था.

इसी के बाद बवाल शुरू हुआ, क्योंकि Max ने रिपेयर के बाद रफ्तार पकड़ी और लुईस हैमिल्टन के साथ पांच गाड़ियों के अंतर को खत्म कर दिया.

The last lap #F1Finale Verstappen beats Hamilton in one of the greatest finishes to an #F1 season ever. pic.twitter.com/fI08NXHCDE