World Athletics U20: भारत 4 गुणा 400 मीटर मिक्स्ड रिले फाइनल में

भारतीय टीम चार गुणा 400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम अपनी हीट में शीर्ष रहकर बुधवार को अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गई. यह चैम्पियनशिप नैरोबी में चल रही है.

भारतीय टीम में अब्दुल रज्जाक, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल शामिल थे. भारतीय टीम चैम्पियनशिप की रिकॉर्ड टाइमिंग 3:23.36 के साथ कुल दूसरे स्थान पर रही.

यह रिकॉर्ड हालांकि ज्यादा देर भारत के नाम नहीं रहा और नाइजीरिया ने दूसरी हीट में 3:21.66 की टाइमिंग के साथ इसे तोड़ दिया.

