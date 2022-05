Virat Kohli Gym: विराट कोहली ने बहाया जिम में पसीना, बोले- ‘नतीजा आपके हाथ में नहीं है’, Video

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस वक्त खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं बरस रहे हैं. लेकिन विराट कोहली मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सोमवार को विराट कोहली ने जिम में एक्सरसाइज़ करते हुए वीडियो शेयर की है.



विराट कोहली ने अपने ट्वीट में कैप्शन लिखा है कि नतीजे आपके हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत और कोशिश आपके हाथ में रहती है. विराट कोहली ने वेटलिफ्टिंग की वीडियो शेयर की है, जिसे हज़ारों लोग देख चुके हैं.



हाल ही में विराट कोहली ने एक और जिम से वीडियो शेयर की थी. जिसमें वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक्सरसाइज़ कर रहे थे. विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई थी.

"Results aren't in your hands, effort and hardwork is" 💪🏽 pic.twitter.com/6xtBcEk7YH