IPL 2022: विराट कोहली की वजह से छोड़ गई गर्लफ्रेंड, वायरल हुआ फैन का ये पोस्टर!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीत का खाता खोल लिया है. उन्होंने दो में से एक मैच जीता है. बुधवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को करीबी मुकाबले में 3 विकेट से शिकस्त दी.

कोलकाता के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली का बल्ला तो नहीं चला, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम के नारे गूंज रहे थे. इसी बीच एक ऐसा भी शख्स दिखाई दिया, जो कोहली का बहुत बड़ा फैन नजर आया. उसने आरोप लगाया कि कोहली की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई.

कोहली को टाइम देने के कारण गर्लफ्रेंड छोड़ गई

दरअसल, इस व्यक्ति को तो कोहली भी नहीं जानते होंगे. वह व्यक्ति स्टेडियम में एक कार्ड लिए कैमरे में कैद हुआ. सोशल मीडिया पर उसकी फोटो भी जमकर वायरल हो रही है. वह व्यक्ति उस कार्ड को कैमरे में दिखाता हुआ नजर आए. इस पर लिखा था- मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कम और विराट कोहली के लिए ज्यादा समय है.

सोशल मीडिया पर दावा है कि यह डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए KKR और RCB के मैच की तस्वीर है. इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कोहली का कितना बड़ा फैन होगा, क्योंकि वह अपने निजी जीवन का ज्यादातर समय कोहली को ही देता है. एक यूजर ने इसे फनी पोस्टर बताया.

What a funny poster

My girlfriend left me because I have more time for virat than her . pic.twitter.com/pwAwhLnyQt