GT Vs RR IPL 2022: ‘इससे बढ़िया तो 10 प्लेयर खिलाओ’, फ्लॉप हुए टीम इंडिया के स्टार पर भड़के फैन्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुरुवार को गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) का मुकाबला है. गुजरात ने इस मैच में साई सुदर्शन की जगह विजय शंकर को प्लेइंग-11 शामिल किया. लेकिन विजय शंकर बल्लेबाजी करते वक्त कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए.

विजय शंकर की खराब फॉर्म पर फैन्स भड़क उठे और ट्विटर पर उन्होंने जमकर लताड़ लगाई. विजय शंकर पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज़ पर आए थे, जब गुजरात टाइटन्स के मैथ्यू वेड रनआउट हो गए थे. लेकिन विजय शंकर इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और जल्दी ही चलते बने.

आईपीएल 2022 में विजय शंकर को दो बार मौका मिला है. जिसमें उन्होंने 4 और 13 रन बनाए हैं. ऐसे में उन्हें लगातार दो मैच में प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन राजस्थान के खिलाफ उन्हें ज़रूर मौका मिला.

सोशल मीडिया पर फैन्स ने विजय शंकर को खराब फॉर्म के लिए जमकर ट्रोल किया. कुछ ने पुष्पा का डायलॉग मॉडिफाई किया और लिखा कि विजय शंकर सोचकर बैठे हैं, मैं रन बनाएगा ही नहीं. वहीं, कुछ ने लिखा कि इससे बढ़िया तो टीम में दस प्लेयर ही खिला लो. वहीं, लोगों को साल 2019 के वर्ल्डकप की भी याद आई, जहां अंबति रायडू की जगह विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया था.

