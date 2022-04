RR vs DC IPL 2022: ऋषभ पंत पर बरस पड़े संजू सैमसन, कहा- फुलटॉस पर छक्का लगा था, नो-बॉल नहीं थी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 15 रनों से करारी शिकस्त दी. इस सीजन में राजस्थान टीम ने अपनी 5वीं जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज हो गई है. यह मुकाबला रोमांचक होने के साथ काफी विवादित भी रहा.

मैच में दिल्ली टीम को आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे. रावमैन पॉवेल ने ओबेद मैकॉय की पहली तीन गेंदों पर छक्के जड़ दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद को ‘नो-बॉल’ नहीं दिए जाने पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत गुस्सा गए और अपने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर बुलाने लगे. असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे इशारे से ‘नो-बॉल’ चेक करने को कह रहे थे, इससे कुछ देर तक मैच रुक गया था.

अंपायर अपने फैसले पर अडिग रहे: संजू

इस नो-बॉल विवाद पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने भी अपनी बात रखी और ऋषभ पंत पर भी बरसते हुए कहा कि यह फुल टॉस गेंद थी जिसे अंपायर ने इसे सामान्य गेंद दिया और वह अपने फैसले पर अडिग रहे. वह नो-बॉल नहीं थी.

इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सैमसन ने कहा, ‘यह छक्का था, यह फुल टॉस गेंद थी. अंपायर ने इसे सामान्य गेंद करार किया था, लेकिन बल्लेबाज इसे ‘नो-बॉल’ करने की मांग कर रहे थे. लेकिन अंपायर ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया था और वह इस पर अडिग रहे.’

