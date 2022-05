Riyan Parag Runout IPL 2022: रविचंद्रन अश्विन ने देखा भी नहीं और रन लेने दौड़ पड़े रियान पराग, जमकर हुए ट्रोल

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) के पहले क्वालिफायर में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स (RR Vs GT) के बीच हुए इस मैच में कई ऐसे मोमेंट भी आए, जिसे देखकर हंसी आ जाए. ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान रॉयल्स की पारी की आखिरी बॉल पर, जब रियान पराग रनआउट हुए.

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के जब जोस बटलर का विकेट गिरा तब रविचंद्रन अश्विन स्ट्राइक पर आए. ये पारी की आखिरी बॉल थी, जो वाइड चली गई. ऐसे में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रियान पराग दौड़ पड़े, क्योंकि बॉल विकेटकीपर के पास थी.

रविचंद्रन अश्विन बॉलर हैं और रियान पराग बल्लेबाज ऐसे में उन्हें लगा कि वह अश्विन उन्हें स्ट्राइक देने के लिए दौड़ेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रविचंद्रन अश्विन अपनी जगह खड़े रहे और रियान पराग दूसरी क्रीज़ तक पहुंच गए थे. ऐसे में ऋद्धिमान साहा ने बॉल नॉनस्ट्राइक एंड पर डाली और रियान पराग आउट हो गए. रियान पराग को इस विकेट पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया और लोगों ने उनकी ही गलती निकाली.

रियान पराग हैरानी से रविचंद्रन अश्विन को देखते रहे लेकिन अश्विन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. और रियान पराग निराश होकर वापस पवेलियन लौट गए. आखिरी बॉल पर बाद में रविचंद्रन अश्विन ने दौड़कर दो रन बनाए.

वहीं अगर रियान पराग की बात करें तो उन्होंने 3 बॉल पर सिर्फ 4 ही रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स ने इस अपनी पारी में 188 का स्कोर बनाया. टीम के लिए एक बार फिर जोस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए और 89 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली. अंत में इस मैच का गुजरात टाइटन्स ने जीत लिया, गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई.