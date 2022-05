Rishabh Pant, DC vs MI IPL 2022: करारी हार, गलतियों पर क्या बोले ऋषभ पंत? प्लेऑफ का सपना टूटने पर दी इमोशनल स्पीच

DC vs MI IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्लेऑफ में जाने का सपना टूट गया. शनिवार को उसे मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों 5 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. हार के बाद पंत के चेहरे पर मायूसी भी नजर आई.

हार के बाद ऋषभ पंत भीगी पलकों के साथ काफी इमोशनल नजर आए. कुलदीप यादव और टीम के कोच रिकी पोंटिंग भी मायूस नजर आए. कप्तान पंत ने इमोशनल स्पीच भी दी. उन्होंने अपनी गलतियां गिनाईं और बताया कि उनकी टीम से कहां बड़ी गलती हुई.

'जब आप टॉप पर होते हैं, तो ऐसी गलतियां करते हैं'

ऋषभ पंत ने कहा, 'ज्यादातर मैचों में हम टॉप पर रहे हैं. जब आप टॉप पर होते हैं, तो ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे मैच अपनी पकड़ से खिसकने देते हैं. पूरे सीजन में हमने कुछ ऐसा ही किया है. यह मैच जीतने के लक्षण नहीं है. यह बात दबाव को लेकर नहीं है. हम और भी बेहतर प्लान बना सकते थे और उसे लागू कर सकते थे. हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले सीजन में दमदारी से वापसी करेंगे.'

उन्होंने कहा, 'बात इस मैच की करें तो हमने 5-7 रन कम बनाए थे, लेकिन हमने शानदार बॉलिंग की. हमने पूरे सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मैच के आखिर में ओस एक बड़ा कारण रही. यही वजह रही कि हम प्लान के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर सके.'

