CSK vs GT IPL 2022: 'मैं तो ऑलराउंडर हूं..', बतौर कप्तान पहले मैच में ही मिली जीत, क्या बोले राशिद खान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच मुकाबला हुआ. इसमें गुजरात टीम ने 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. आईपीएल की नई टीम गुजरात ने अब तक 6 में से 5 मैचों में जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई.

मैच में गुजरात टीम अपने कप्तान हार्दिक पंड्या के बगैर मैदान में उतरी थी. राशिद खान कमान संभाल रहे थे. अफगानिस्तानी स्टार स्पिनर राशिद खान ने इस मैच में अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया और 21 बॉल पर 40 रन जड़ दिए. मैच के बाद उन्होंने कहा कि वे ऑलराउंडर हैं और टीम को मैच जिता सकते हैं.

