Rashid Khan, IPL 2022: राशिद खान का 'बदलापुर', बॉलिंग में महंगे रहे, बल्ले से अपनी पुरानी टीम को ही धो डाला

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में अपने बल्ले से भी धमाल मचा रहे हैं. गुरुवार को राशिद खान अपनी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरे थे, तो बदलापुर वाला खेल कर दिया.

हैदराबाद के खिलाफ मैच में राशिद ने दूसरी पारी में दो लोगों का बदला लेते हुए अपनी टीम को मैच जिता दिया. यह बदला उन्होंने अपना और अपने साथी गेंदबाज लोकी फर्ग्युसन का लिया था.

