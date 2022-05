Rahul Tewatia Virat Kohli: क्या कोहली ले रहे हैं तेवतिया से टिप्स? फोटो वायरल होने पर ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेगंलुरु (RCB) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच मुकाबला खेला गया. मैच में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. साथ ही टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

इस मैच के हीरो मिडिल ऑर्डर बैटर राहुल तेवतिया रहे, जिन्होंने 25 बॉल पर ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए नाबाद 43 रन जड़ दिए. इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके जमाए. इस मैच विनिंग पारी के लिए तेवतिया को इनाम भी मिला. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

कोहली के सामने घुटने पर बैठे दिखे तेवतिया

यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैच के बाद राहुल तेवतिया की एक अलग ही फोटो वायरल होने लगी. इसमें तेवतिया RCB टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के सामने घुटने पर बैठे नजर आए. जबकि कोहली कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठे दिखाई दिए. फोटो में दिख रहा है कि कोहली और तेवतिया कुछ बात कर रहे हैं. फोटो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कोहली को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Tewatia teaching virat how to play T20

... यूजर्स ने कोहली को जमकर ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- तेवतिया कुछ टिप्स दे रहे हैं, ताकि कोहली अपनी स्किल्स को निखार सकें. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा- शानदार फोटो, तेवतिया विराट कोहली को कुछ जरूरी टिप्स दे रहे हैं. इसी पर अन्य यूजर ने लिखा- तेवतिया टी20 में कैसे खेला जाता है, यह बात कोहली को सिखा रहे हैं. इसी बीच एक यूजर ने लिखा- आज के दिन तो छोड़ दो यार, बहुत टाइम बाद (कोहली ने) रन बनाए हैं.

Tewatia gives tips to virat for improving her skills 👌

Great gesture from Tewatia to provide some useful tips to Virat 🔥♥️♥️