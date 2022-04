MS Dhoni IPL 2022: एमएस धोनी ने अपनाया 12 साल पुराना तरीका, कायरन पोलार्ड को ट्रैप कर ऐसे किया OUT

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में कई ऐसे मौके आए हैं, जहां फैन्स चौंक गए. ऐसा ही एक मौका मुंबई इंडियंस के कायरन पोलार्ड का आउट होना रहा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा सेट की गई स्पेशल फील्ड ने अपना कमाल किया.



मुंबई इंडियंस की इस मैच में खराब शुरुआत हुई थी, तब कायरन पोलार्ड से उम्मीद बढ़ गई थी. पोलार्ड ने आते ही छक्का लगाकर अपने तेवर भी व्यक्त कर दिए. मुंबई इंडियंस की पारी का जब 17वां ओवर शुरू हुआ, तब चेन्नई की ओर से महीश तिक्षाणा ने बॉलिंग का जिम्मा संभाला.

