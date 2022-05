MS Dhoni eating bat: IPL में फिर बैट 'खाते' दिखे धोनी, वो ऐसा क्यों करते हैं..? हुआ खुलासा

महेंद्र सिंह धोनी 40 साल की उम्र में भी क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर यह साबित किया है कि उम्र महज एक नंबर है. वह दोबारा कप्तानी संभालते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम को जीत की पटरी पर लेकर आए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धोनी ने बल्ले से भी धमाल मचाया है.

हालांकि इसी मैच की एक फोटो भी वायरल हुई है, जिसमें धोनी अपने बैट को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा पहली बार नहीं है, जब धोनी किसी बैट को मुंह से पकड़े दिखाई दिए हैं. इससे पहले भी कई बार वह बैट को खाते दिखे हैं. धोनी ऐसा क्यों करते हैं, इसका खुलासा टीम इंडिया में उनके साथी रहे अमित मिश्रा ने किया है.

'आप धोनी के बैट पर धागा-टेप निकला नहीं देखेंगे'

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह खुलासा किया है. अमित ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यदि आप यह सोच रहे हैं कि धोनी अपना बैट क्यों खा रहे हैं, तो आपको बता दें कि वह अपने बैट से टेप निकाल रहे हैं. वह अपने बैट को साफ रखना पसंद करते हैं. आप धोनी के बैट पर एक भी धागा या टेप लगा या निकला हुआ नहीं देखेंगे.'

In case you’re wondering why Dhoni often ‘eats’ his bat. He does that to remove tape of the bat as he likes his bat to be clean. You won’t see a single piece of tape or thread coming out of MS’s bat. #CSKvDC #TATAIPL2022