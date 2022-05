DC vs RR IPL 2022: मिचेल मार्श ने दिखाया दम, 7 छक्के जड़ राजस्थान के खिलाफ 'मचाई' तबाही, बने जीत के हीरो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपनी छठी जीत दर्ज की. बुधवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली टीम ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में जीत के हीरो मिचेल मार्श रहे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

मुकाबले में 161 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर बगैर खाता खोले पहला विकेट गंवा दिया था. श्रीकर भरत आउट हो गए थे. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर का साथ देने आए हमवतन मिचेल मार्श ने अपना दम दिखा दिया. उन्होंने राजस्थान के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए तबाही मचा दी और मैच विनिंग अर्धशतक जमा दिया.

