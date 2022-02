IPL 2022: लखनऊ ने खाली कर दी पूरी तिजोरी, जमकर उड़ाया पैसा, जानें किस टीम ने बचाए पैसे  

IPL Mega Auction 2022: बेंगलुरु में हुई इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मेगा ऑक्शन खत्म हो गई है. सभी 10 टीमों ने अपनी रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों को खरीद लिया है. मेगा ऑक्शन में सभी टीमों ने कुल 551 करोड़ और 70 लाख रुपए खर्च कर 204 खिलाड़ी खरीदे. इसमें 67 विदेशी प्लेयर भी रहे.

मेगा ऑक्शन में आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने जमकर पैसा उड़ाया. मौजूदा सीजन में लखनऊ अकेली फ्रेंचाइजी है, जिसने अपनी तिजोरी पूरी तरह से खाली कर दी. ऑक्शन के बाद लखनऊ फ्रेंचाइजी के पर्स में एक भी रुपए नहीं बचा. पूरा पैसा उड़ाने के बावजूद लखनऊ टीम सिर्फ 21 प्लेयर ही टीम में जुटा सकी.

तीन टीमों ने एक करोड़ से ज्यादा रुपए बचाए

वहीं, प्रीति जिंटा की मालिकाना वाली पंजाब किंग्स टीम सबसे किफायती रही. उसने मेगा ऑक्शन में पूरे 25 खिलाड़ी भी खरीद लिए और पर्स में सबसे ज्यादा 3.45 करोड़ रुपए भी बचा लिए. तीन ही टीमें एक करोड़ से ज्यादा रुपए बचा सकीं. इनमें पंजाब के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (2.95 करोड़ रुपए) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (1.55 करोड़ रुपए) है.

