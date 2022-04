IPL 2022: लखनऊ सुपरजायंट्स नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले केएल राहुल? वायरल हुई ये बड़ी गलती

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला हुआ. लखनऊ ने इस मैच में पहले बॉलिंग की. लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.



मैच शुरू होने से पहले जब दोनों टीमों के कप्तान का चेहरा ग्राफिक्स की मदद से दिखाया जाता है, उस वक्त आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स से बड़ी चूक हुई. दरअसल, ग्राफिक्स में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल के साथ लखनऊ की बजाय सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का लोगो दिखा दिया गया.



एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की तस्वीर थी, तो दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल की तस्वीर थी. लेकिन राहुल के साथ लोगो सनराइजर्स हैदराबाद का था, यही वायरल हो गया.



Nice way to start the match, KL Rahul is back at SRH and Rishabh Pant now plays for Lucknow and captains them. 😂😂 #IPL2022 #SRH #DC #LSG #DCvsLSG pic.twitter.com/mBFps6L4d0