IPL 2022: लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान KL राहुल हैं असली ‘सिक्सर किंग’, इस आंकड़े में गेल-डिविलियर्स-धोनी भी पीछे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में गुरुवार को एक अहम मुकाबला है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों ही अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं. ऐसे में नज़र पहली जीत पर है. हर कोई केएल राहुल पर निगाहें गढ़ाए हुए है, जिनके नाम ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें बड़े-बड़े प्लेयर्स भी पीछे नज़र आते हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अगर पिछले चार साल का रिकॉर्ड देखें, तो छक्के मारने के मामले में केएल राहुल सबसे आगे हैं. साल 2018 से अभी तक केएल राहुल के नाम कुल 110 छक्के हैं. उनके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल का नाम आता है, जिन्होंने 109 छक्के जड़े हैं.

2018 से अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड (Most Sixes in IPL since 2018)



• केएल राहुल - 110 छक्के

• आंद्रे रसेल- 109 छक्के

• एबी डिविलियर्स- 95 छक्के

• क्रिस गेल- 92 छक्के

• ऋषभ पंत- 83 छक्के

अगर आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें तो यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम ही दर्ज है. क्रिस गेल ने अभी तक 357 छक्के आईपीएल में जड़े हैं, हालांकि अब वह आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं.

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड (Most Sixes in IPL)



• क्रिस गेल- 357

• एबी डिविलियर्स- 239

• रोहित शर्मा- 229

• एमएस धोनी- 220

• कायरन पोलार्ड- 212

आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला है. लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के लिए आईपीएल 2022 की शुरुआत बेहतर नहीं हुई. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में केएल राहुल पहली बॉल पर ही बिना खाता खोले हुए आउट हो गए थे.